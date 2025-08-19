Закон о штрафах за нелегальное такси в аэропортах вступил в силу в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 19 августа в Подмосковье вступил в силу закон о штрафах за нелегальное такси в аэропортах, рассказал ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За предложение услуг такси вне специально отведенных для этого местах граждане могут получить штраф в 5 тысяч рублей, для должностных лиц наказание составит 20 тысяч рублей, а для юридических – 50 тысяч рублей. Заказать машину можно либо через приложения агрегаторов, либо через официальные стойки.

Брынцалов подчеркнул, что предложения "зазывал" незаконны, поскольку они зачастую завышают цены и агрессивно навязывают свои услуги, а толпы таксистов у выхода из аэропорта не только портят впечатление, но и мешают потоку людей.

"Кроме этого, нелегальные таксисты часто работают без лицензий, их машины не проходят обязательный техконтроль, а сами водители – медосмотры. Это риск: от поломок в пути до непредсказуемого поведения за рулем. Штрафы же создадут реальные финансовые барьеры для таких практик", – отметил политик.

Новый правила действуют в аэропортах, расположенных на территории Московской области, то есть в Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Привлекать нелегальных таксистов к ответственности будут сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья.

Ранее стало известно, что таксистов в России могут обязать проходить обязательные медицинский и технический осмотры под камеру. Актуальность поправок обусловлена критической ситуацией, сложившейся в отрасли, поскольку большинство водителей не проходят осмотры и выходят в рейсы с поддельными справками.

