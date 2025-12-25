Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за метели

Фото: Москва 24/Анна Селина

Дептранс Москвы рекомендовал столичным водителям передвигаться на метро до конца недели из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным ЦОДД, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Средняя скорость потока составляет 24 километра в час.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце в районе Валовой улицы в обоих направлениях, Ярославском шоссе в направлении центра и на МКАД в районе Каширского шоссе в обоих направлениях. В связи с этим москвичам посоветовали отложить поездки на автомобиле на более позднее время.

С 25 по 29 декабря в столичном районе прогнозируются снег и метель. В пятницу, 26 декабря, не исключается усиление ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду.

Из-за ухудшения погоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание специалисты уделят расчистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также транспортным узлам, социальным объектам и потребительскому рынку.

