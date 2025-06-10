Роза Сябитова раскритиковала Ларису Гузееву за смену имиджа

Лариса Гузеева решилась на кардинальную смену внешности, но столкнулась с хейтом в соцсетях. Не понравился новый образ и коллегам телезвезды. Подробнее о модных перевоплощениях ведущей расскажет Москва 24.

"Зачем в Глюкозу пыталась превратиться?"

На днях актриса и ведущая Лариса Гузеева предстала в кадре в непривычном образе. Стоит отметить, что ранее звезда была консервативна в отношении стиля и не баловала поклонников кардинальными переменами. Но недавно зрители увидели артистку с осветленными передними прядями и выбеленными бровями.

Такие метаморфозы вызвали у фанатов настоящий шок. Многие отметили, что окрашивание сделали 66-летнюю звезду еще старше. Другие и вовсе сравнили телеведущую с Глюкозой, которая в последнее время эпатирует публику внешним видом.

"Лариса, зачем ты в Глюкозу пыталась превратиться?"; "Такая прическа старит, одежда бесформенная, мешковидная еще больше придает объем. Почему не поработать со стилистом?"; "Она очень красивая женщина от природы, это у стилистов с головой беды. На мыло"; "Она со стилистом поссорилась?" – недоумевают интернет-пользователи.

Не смирилась с новым имиджем коллеги и соведущая Гузеевой Роза Сябитова. Сваха раскритиковала Ларису прямо в эфире программы.





Роза Сябитова телеведущая Лариса, а что это с тобой? Вот это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а ты сама-то в кого?

Гузеева попыталась сгладить неловкую ситуацию шуткой, сказав, что ее волосы и брови выгорели на солнце. Но Роза продолжила череду не совсем тактичных вопросов и уточнила, как долго ей и телезрителям придется терпеть новый образ Ларисы.

Супруга комика Гарика Мартиросяна Жанна тоже прокомментировала преображение телеведущей, опубликовав в соцсетях скриншот программы.

"А у нас есть уголовная ответственность для стилистов за умышленное причинение средней тяжести вреда внешности человека?" – задалась вопросом Жанна.

"Не принял меня народ такой, какая я есть"

Лариса Гузеева прислушалась к критике и вернулась к привычному образу. При этом знаменитость выложила в личном блоге видео, в котором рассказала, что это был не модный эксперимент, а желание вернуться к естественной внешности. По признанию телеведущей, она от природы имеет светлые волосы, но всю жизнь красится в темный, чтобы выглядеть более яркой.





Лариса Гузеева телеведущая, актриса, заслуженная артистка РФ Я услышала вашу критику, где я без бровей, то есть со своими природными бровями. Открою вам секрет: я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь красила, чтобы на контрасте были голубые глаза, черные брови и черные волосы. Но вы меня раскритиковали, сказали, что я стала похожа на Бабу Ягу. Услышав вас, я вернулась к этому придуманному искусственному образу. А я так хотела быть естественной, белобрысой, без бровей.

"Не принял меня народ такой, какая я есть. Сказали: "Страшная, старая, 90-летняя бабка". Буду краситься. Ну и что, что я альбинос, зато у меня добрая душа. Как говорится, на лицо ужасная – добрая внутри", – добавила Лариса.

Психолог Марианна Абравитова рассказала изданию "Подмосковье сегодня", что изменение внешности Гузеевой – это не попытка "хайпануть", а лишь стремление к изменениям и желание быть красивой. По словам специалиста, у актрисы есть все данные, чтобы омолодиться и похорошеть, ведь она умная и харизматичная, ей лишь нужно направить мысли в правильное русло.

