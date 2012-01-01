Милли Бобби Браун осудила критиков ее внешности

Милли Бобби Браун подверглась хейту в соцсетях и западных СМИ из-за того, что якобы выбирает слишком "возрастные" образы. Актриса заявила, что эта ситуация ее тревожит, но она не собирается извиняться за то, что взрослеет. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я не буду стыдиться того, как выгляжу"

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Милли Бобби Браун прославилась в 12-летнем возрасте после выхода на экраны сериала "Очень странные дела", где сыграла девочку с суперспособностями по имени Одиннадцать. В последнее время она сталкивается со шквалом критики. Едва ли не каждый выход в свет 21-летней актрисы вызывает массу обсуждений в соцсетях и даже СМИ. Основная претензия критиков в том, что Браун якобы выбирает слишком "возрастные" наряды и макияж, которые "накидывают" ей пару лишних десятков лет.

4 марта Милли не выдержала и ответила обидчикам. В своих соцсетях актриса заявила, что процесс взросления – естественный, однако окружающие привыкли видеть в ней ребенка и просто не могут смириться с тем, что она выросла.



Милли Бобби Браун актриса Я начала работать в этой индустрии, когда мне было 10. Я росла на глазах у всего мира, и по какой-то причине люди не могут расти вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна застыть во времени, выглядеть так же, как в первом сезоне "Очень странных дел". И поскольку это не так, я стала мишенью. Это не журналистика, это издевательство.

Милли назвала происходящее буллингом и заявила, что заголовки в СМИ ее задевают. Некоторые из них она зачитала на камеру: "Почему представители поколения Z так сильно стареют?", "Что Милли Бобби Браун сделала со своим лицом?".

"Тот факт, что взрослые авторы тратят свое время на обсуждение моего лица, моего тела и моего выбора, тревожит. Я отказываюсь извиняться за то, что взрослею. Я не буду стыдиться того, как я выгляжу, как одеваюсь и как себя преподношу", – добавила Браун.

Милли призвала критиков быть добрее хотя бы ради других девушек, чтобы они росли без страха и навязываемых комплексов.

"Мама Стифлера"

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Ранее актриса уже коротко затрагивала тему хейта в свой адрес. 1 марта Браун выложила видео в соцсетях, на котором предстала без макияжа и рассказала, что все еще пытается разобраться, что подходит ее коже, а что нет. А также опубликовала скриншот статьи британского Vogue под названием "Всем плевать, на сколько лет, по вашему мнению, выглядит Милли Бобби Браун". Автор материала писала, что актриса стала жертвой травли из-за того, что в обществе одержимы темой женского возраста.

"Спасибо", – кратко поблагодарила актриса журналистку, которая вступилась за нее в статье.

Милли подверглась жесткой критике в Сети и СМИ после того, как появилась на премьере фильма "Электрический штат" в конце февраля этого года. Актриса прошла по красной дорожке в золотистом сияющем платье со шлейфом и накидкой, дополнив образ небрежным высоким пучком и густой челкой.

Пользователи соцсетей, соревнуясь в остроумии, пришли к единому мнению, что прическа, макияж и платье старят звезду.

"Буквально пришлось дважды проверить, что ей недавно исполнился 21 год, а не 40"; "уже выглядит на все 30"; "кажется, ей нужен новый стилист"; "что за навязчивая идея наряжаться как женщина за 40"; "почему она превращается в первую жену Дональда Трампа?" – писали интернет-пользователи.

Браун сравнили не только с Иваной Трамп, но и с "мамой Стифлера" – персонажем Дженнифер Кулидж из кинофраншизы "Американский пирог". Русскоязычные пользователи в свою очередь провели параллель с певицей Ириной Аллегровой.

Впрочем, Милли сталкивалась с негативными комментариями по поводу своей внешности и раньше. В сентябре 2024 года актриса выложила в соцсетях несколько фото с рекламой своего бренда. Некоторые подписчики посчитали, что губы и щеки артистки стали более объемными. Комментаторы сделали вывод, что Браун увлеклась филлерами, и уже тогда отметили, что актриса якобы стала выглядеть старше своих лет.