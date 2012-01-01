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01 февраля, 08:30

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Кайли Дженнер раскритиковали в интернете за глубокое декольте

"Я придумываю свой стиль": за что звезд критикуют в Сети

Кайли Дженнер прошла по подиуму в рамках Недели моды в Париже. Платье опасно обнажило пышный бюст знаменитости. Однако вместо восторженных комментариев многие интернет-пользователи обвинили бизнесвумен и модель в вульгарности. Недавно свою порцию хейта получили также Анна Пересильд и Наталья Бочкарева. Какие "проступки" звезд взбудоражили соцсети, расскажет Москва 24.

Кайли Дженнер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kylie

30 января наследница семейства Кардашьян-Дженнер посетила показ Jean Paul Gaultier Haute Couture, который прошел в рамках Недели моды в Париже, сообщают зарубежные медиа. 27-летняя Кайли сама появилась на подиуме в золотисто-бронзовом платье с экстремально глубоким декольте и надетым поверх него корсетом, чем шокировала публику и вызвала шквал хейта в Сети. Поклонники бренда заявили, что Дженнер испортила наряд, сделав созданный для высокой моды образ вульгарным.

"Я разочарован, где ваше чувство вкуса?", "Все, что я вижу, – это грудные имплантаты", "Что случилось с Jean Paul Gaultier? Пали так низко", – сокрушались пользователи.

Впрочем, фанаты модели, напротив, остались в восторге от аутфита Кайли. В комментариях на личной странице Дженнер они засыпали звезду комплиментами, назвав ее "дивой", а образ – "бомбой". Сама знаменитость тоже довольна выходом: в своем блоге она восхитилась работой Людовика де Сен-Сернена, который стал приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier, назвав такой дуэт "иконическим".

Наталья Бочкарева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бурные обсуждения в Сети недавно спровоцировала и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева. 28 января 44-летняя актриса стала гостьей одного из подкастов: там она раскритиковала матерей, которые после рождения детей ставят крест на карьере и не стремятся держать себя в форме. По мнению артистки, происходит подмена понятий: женщина старается посвятить все время заботам о ребенке или быте, лишь бы не заниматься собой и саморазвитием.

Это как, образно говоря, многие считают, что беременность – это болезнь. Это все идет оттуда: ''Ой, я не должна двигаться, я не должна работать, я должна просто лежать''. Ну и лежи девять месяцев и обрастай жиром.
Наталья Бочкарева
актриса

Однако этими словами исполнительница роли Даши Букиной навлекла на себя гнев общественности.

"Такими спичами женщины только пытаются навязать всем лишние комплексы, при этом выставить себя самой развитой и просветленной", "Как будто декрет – это отдых. Не у каждой матери есть возможность нянечек нанимать, чтоб самим по светским тусовкам гонять", "Она в курсе, что беременности разные бывают? Иногда нужно только лежать, чтобы наконец-то стать мамой", – возмутились пользовательницы Сети.

Видя, какой ажиотаж вызвали ее высказывания, Бочкарева поспешила оправдаться в личном блоге.

"Я ни в коем случае не осуждаю женщин, посвятивших себя и свое время детям, я не согласна с излишней опекой, которая может навредить личности ребенка в будущем", – написала Наталья.

Анна Пересильд

Фото: телеграм-канал Anka Peresild

26 декабря 15-летняя звезда "Слова пацана" разместила в своем блоге видео, на котором предстала в черном облегающем микрокомбинезоне и надетой поверх укороченной коричневой шубе с длинным ворсом. Образ Анна дополнила высокими сапогами, сделала яркий макияж и укладку. Поклонники звезды отреагировали на ролик неоднозначно: одни восхитились аутфитом юной актрисы, другие раскритиковали Пересильд за слишком "взрослый" наряд.

"Во что превратили девочку", "Это ребенок, а выглядит как женщина", "Рано повзрослела", – негодовали комментаторы.

Анна не первый раз сталкивается с хейтом в Сети из-за чересчур откровенных образов. Многие фанаты считают, что Пересильд одевается не по возрасту и слишком часто выкладывает фотографии в купальниках и мини-платьях. Сама звезда ранее уже отвечала поклонникам, почему выбирает именно такие наряды.

Есть подростки, которые предпочитают носить менее открытые вещи, спортивные, оверсайз... Я выбрала другой путь. Я придумываю свой стиль.
Анна Пересильд
актриса

Марина Зудина

Фото: телеграм-канал "Марина Зудина"

25 января 59-летняя актриса посетила премьеру спектакля "Щастье!", которая проходила на основной сцене Театра Моссовета. Для выхода в свет Марина выбрала черно-белый костюм с принтом и ботильоны в цвет. Но всеобщее внимание привлек не наряд вдовы Олега Табакова, а ее внешность. Еще в прошлом году в Сети ходили слухи о том, что Зудина решилась лечь под нож пластического хирурга, хотя сама артистка отрицала, что сделала пластику. Теперь же фанаты практически уверены, что звезда прибегла к услугам медиков в надежде вернуть лицу молодой вид, но что-то пошло не так.

"Как на такое вообще можно было согласиться?" – комментируют пользователи Сети.

Интересно, что ранее Марина Зудина заявляла в эфире одного ТВ-шоу, что никогда не решится на пластику, так как боится боли, а сохранять молодость и красоту ей помогает грамотный уход косметолога. Но поклонники уверены, что такие метаморфозы с внешностью не могли произойти без хирургических вмешательств.

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