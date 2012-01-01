Кайли Дженнер раскритиковали в интернете за глубокое декольте

Кайли Дженнер прошла по подиуму в рамках Недели моды в Париже. Платье опасно обнажило пышный бюст знаменитости. Однако вместо восторженных комментариев многие интернет-пользователи обвинили бизнесвумен и модель в вульгарности. Недавно свою порцию хейта получили также Анна Пересильд и Наталья Бочкарева. Какие "проступки" звезд взбудоражили соцсети, расскажет Москва 24.

Кайли Дженнер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kylie

30 января наследница семейства Кардашьян-Дженнер посетила показ Jean Paul Gaultier Haute Couture, который прошел в рамках Недели моды в Париже, сообщают зарубежные медиа. 27-летняя Кайли сама появилась на подиуме в золотисто-бронзовом платье с экстремально глубоким декольте и надетым поверх него корсетом, чем шокировала публику и вызвала шквал хейта в Сети. Поклонники бренда заявили, что Дженнер испортила наряд, сделав созданный для высокой моды образ вульгарным.

"Я разочарован, где ваше чувство вкуса?", "Все, что я вижу, – это грудные имплантаты", "Что случилось с Jean Paul Gaultier? Пали так низко", – сокрушались пользователи.

Впрочем, фанаты модели, напротив, остались в восторге от аутфита Кайли. В комментариях на личной странице Дженнер они засыпали звезду комплиментами, назвав ее "дивой", а образ – "бомбой". Сама знаменитость тоже довольна выходом: в своем блоге она восхитилась работой Людовика де Сен-Сернена, который стал приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier, назвав такой дуэт "иконическим".

Наталья Бочкарева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бурные обсуждения в Сети недавно спровоцировала и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева. 28 января 44-летняя актриса стала гостьей одного из подкастов: там она раскритиковала матерей, которые после рождения детей ставят крест на карьере и не стремятся держать себя в форме. По мнению артистки, происходит подмена понятий: женщина старается посвятить все время заботам о ребенке или быте, лишь бы не заниматься собой и саморазвитием.





Наталья Бочкарева актриса Это как, образно говоря, многие считают, что беременность – это болезнь. Это все идет оттуда: ''Ой, я не должна двигаться, я не должна работать, я должна просто лежать''. Ну и лежи девять месяцев и обрастай жиром.

Однако этими словами исполнительница роли Даши Букиной навлекла на себя гнев общественности.

"Такими спичами женщины только пытаются навязать всем лишние комплексы, при этом выставить себя самой развитой и просветленной", "Как будто декрет – это отдых. Не у каждой матери есть возможность нянечек нанимать, чтоб самим по светским тусовкам гонять", "Она в курсе, что беременности разные бывают? Иногда нужно только лежать, чтобы наконец-то стать мамой", – возмутились пользовательницы Сети.

Видя, какой ажиотаж вызвали ее высказывания, Бочкарева поспешила оправдаться в личном блоге.

"Я ни в коем случае не осуждаю женщин, посвятивших себя и свое время детям, я не согласна с излишней опекой, которая может навредить личности ребенка в будущем", – написала Наталья.

Анна Пересильд

Фото: телеграм-канал Anka Peresild

26 декабря 15-летняя звезда "Слова пацана" разместила в своем блоге видео, на котором предстала в черном облегающем микрокомбинезоне и надетой поверх укороченной коричневой шубе с длинным ворсом. Образ Анна дополнила высокими сапогами, сделала яркий макияж и укладку. Поклонники звезды отреагировали на ролик неоднозначно: одни восхитились аутфитом юной актрисы, другие раскритиковали Пересильд за слишком "взрослый" наряд.

"Во что превратили девочку", "Это ребенок, а выглядит как женщина", "Рано повзрослела", – негодовали комментаторы.

Анна не первый раз сталкивается с хейтом в Сети из-за чересчур откровенных образов. Многие фанаты считают, что Пересильд одевается не по возрасту и слишком часто выкладывает фотографии в купальниках и мини-платьях. Сама звезда ранее уже отвечала поклонникам, почему выбирает именно такие наряды.





Анна Пересильд актриса Есть подростки, которые предпочитают носить менее открытые вещи, спортивные, оверсайз... Я выбрала другой путь. Я придумываю свой стиль.

Марина Зудина

25 января 59-летняя актриса посетила премьеру спектакля "Щастье!", которая проходила на основной сцене Театра Моссовета. Для выхода в свет Марина выбрала черно-белый костюм с принтом и ботильоны в цвет. Но всеобщее внимание привлек не наряд вдовы Олега Табакова, а ее внешность. Еще в прошлом году в Сети ходили слухи о том, что Зудина решилась лечь под нож пластического хирурга, хотя сама артистка отрицала, что сделала пластику. Теперь же фанаты практически уверены, что звезда прибегла к услугам медиков в надежде вернуть лицу молодой вид, но что-то пошло не так.

"Как на такое вообще можно было согласиться?" – комментируют пользователи Сети.

Интересно, что ранее Марина Зудина заявляла в эфире одного ТВ-шоу, что никогда не решится на пластику, так как боится боли, а сохранять молодость и красоту ей помогает грамотный уход косметолога. Но поклонники уверены, что такие метаморфозы с внешностью не могли произойти без хирургических вмешательств.