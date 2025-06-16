ITW: Анджелина Джоли сделала лазерное омоложение лица и ботокс

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Актриса Анджелина Джоли сделала несколько серьезных лазерных процедур для лица и ботокс. Об этом сообщает издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.

По словам инсайдера из окружения актрисы, процедуры были сделаны, "чтобы выровнять текстуру кожи и подтянуть ее". Кроме того, Джоли много лет защищает свою кожу от солнечных лучей и посещает дерматолога. Артистка также уделяет большое внимание своему питанию.

"В прошлом ей было трудно получать достаточное количество питательных веществ, потому что всякий раз, когда она находилась в состоянии стресса, она теряла аппетит. Но она приложила огромные усилия, чтобы добиться действительно сбалансированной диеты", – пояснил инсайдер.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Джоли и актера Брэда Питта Шайло Нувель Джоли решила отказаться от своего имени в пользу короткого псевдонима. Она также отказалась от фамилии отца, став Джоли вместо Джоли-Питт. Отец девушки болезненно отреагировал на ее решение.

По данным источников СМИ, актер считает, что дети находятся в эмоциональной зависимости от матери. Он убежден, что она делает из них свои копии.