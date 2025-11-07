Американский рэпер T. I. выступит в России в 2026 году

Фото: Legion-Media.com/ZUMA Wire/Daniel DeSlover

Американский рэпер T. I. (настоящее имя – Клиффорд Джозеф Харрис – младший. – Прим. ред.) впервые выступит в России, сообщает РИА Новости.

В Москве концерт артиста запланирован на площадке "ВТБ Арена" 6 февраля. Стоимость билетов за места на дальних трибунах составляет 4,5 тысячи рублей. Цена за места ближе к сцене варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. Также доступны билеты на танцпол (6 тысяч рублей) и фан-зону (8 тысяч рублей).

Кроме того, музыкант даст концерт во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге 8 февраля. Самый дешевый билет на танцпол обойдется в 4 тысячи рублей, на трибунах – от 4 до 15 тысяч, в ложах – от 20 до 25 тысяч.

Рэпер T. I. – трехкратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор хитов What You Know и Whatever You Like. Он также известен слушателям совместными работами с Рианной и Джастином Тимберлейком.

Ранее сообщалось, что канадский певец и продюсер K. Maro (настоящее имя – Сирил Камар. – Прим. ред.) выступит в Москве 6 июня следующего года. Мероприятие запланировано на "ВТБ Арене". Ожидается большое шоу с хитами, которые завоевали международные чарты.