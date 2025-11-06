Канадский певец K. Maro выступит в Москве 6 июня

Фото: Legion-Media.com/SplashNews.com

Канадский певец и продюсер K. Maro (настоящее имя – Сирил Камар), автор хита Femme Like U, выступит с большим концертом в Москве 6 июня 2026 года, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.

"В "ВТБ Арене" пройдет большое шоу исполнителя хитов, завоевавших международные чарты", – говорится в сообщении.

Музыкант начал карьеру еще в середине 1990-х годов в хип-хоп-дуэте Les Messagers du Son. Их увлечение с подростковых лет принесло успех – коллектив получил несколько канадских наград, в том числе за лучший хип-хоп-трек и лучшее живое выступление.

Камар добился международного признания после выхода сольного сингла Femme Like U в 2004 году. Композиция была признана лучшей песней года на французском языке по версии NRJ Music Awards.

В репертуар артиста также входят такие известные треки, как Let's Go, Histoires de Luv и Gangsta Party. В конце октября 2025 года K.Maro представил новый альбом в стиле электро-поп Place de Loréane (Vol. 1).

