Певец Akmal' после скандала на концерте в Казахстане поддержал российских бойцов

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певец и блогер Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов. – Прим. ред.) пожелал здоровья российским бойцам. Таким образом он прокомментировал в разговоре с РИА Новости скандал на концерте в Казахстане.

Исполнитель попал в скандал после того, как не принял от фаната подарок, который был упакован в сине-желтый пакет. После этого концертный тур артиста был отменен, несмотря на аншлаги.

Продюсер блогера Анастасия Галкина рассказала агентству, что выступления были отменены из-за проблем с водоснабжением и подачей электроэнергии, а также из-за неполадок с пожарной безопасностью.

В свою очередь, певец пожелал, чтобы у России все было хорошо.

"Что там лают у нас за спиной, продолжают лаять – мы от этого только крепчаем", – заявил Akmal'.

Ранее СМИ сообщили, что украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) может иметь проблемы со въездом в РФ. Для этого имеются конкретные основания, уточнили журналисты.

