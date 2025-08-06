РИА Новости: певец Макс Барских может иметь проблемы со въездом в РФ

Фото: legion-media.com/Photographers

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) может иметь проблемы со въездом в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, основания на то, чтобы не пустить музыканта на территорию РФ, имеются.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России, певца Олега Газманова. Исполнитель находится в розыске еще с 2022 года. При этом его карточка еще с 2015 года размещена на экстремистском сайте "Миротворец".

Уточнялось, что в отношении Газманова выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Правоохранительные органы заочно избрали ему меру наказания в виде заключения под стражу.