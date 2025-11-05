05 ноября, 19:59Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о роспуске группы "Ленинград"
Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Музыкант Сергей Шнуров в интервью радио КП рассказал, почему распустил рок-группу "Ленинград".
"Я понял, что если буду продолжать такую же интенсивную концертную деятельность, то просто сойду с ума. Заходя в гримерку, я смотрел на людей, которые меня тогда окружали, и понимал, что мне больше с ними не очень хочется пить. И на этом я поставил точку", – рассказал певец.
О роспуске коллектива Шнуров сообщил в 2019 году. Тогда он объяснил, что группа создавалась как "музыка застоя", однако времена изменились. По его словам, "Ленинград" должен был оправдать разговоры о возвращении в 1990-е, которые звучали "из каждого утюга".
При этом в октябре этого года вышел новый альбом группы под названием "Поролоновая свадьба". В него вошли шесть песен.
