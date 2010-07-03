Шнуров рассказал о закрытии "Ленинграда"

Группа "Ленинград" создавалась как "музыка застоя", но времена изменились. Такое объяснение прощального тура музыкантов лидер коллектива Сергей Шнуров дал РБК.
По его словам, группа должна была оправдать разговоры о возвращении в 1990-е, которые звучали "из каждого утюга". Шнуров решил, что "эпохе застоя" нужна своя музыка.
"Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, – то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену", – пояснил он.
Теперь период, о котором пела группа, по мнению Шнурова, завершился. Впрочем, он не исключает, что когда-нибудь соберет новую группу.
"Что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать", – поделился артист.
О том, что предстоящий тур "Ленинграда" станет прощальным, Шнуров объявил 20 марта.
В 2008-м группу уже распускали. Коллектив вновь заявил о себе в 2010 году. Сейчас на канал "Ленинграда" в YouTube подписаны более двух миллионов человек. Самым просматриваемым видео стал клип "Экспонат". За три года его посмотрели более 141 миллиона человек.
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