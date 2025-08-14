Шнуров поддержал решение суда о запрете распространения 5 песен "Ленинграда"

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров поддержал решение районного суда Санкт-Петербурга, который запретил распространять 5 песен музыкального коллектива. Свое мнение музыкант высказал в беседе с ТАСС.

Речь идет о песнях "Кандидат", "НЕТ<…>НЕ", "Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ". Экспертиза показала, что тексты данных треков нарушают российские законы. В них обнаружили скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание и психику несовершеннолетних, в том числе признаки побуждения к насильственным действиям.

Шнуров считает, что молодые люди, которым еще не исполнилось 18 лет, не должны слушать такие песни. Именно поэтому артист назвал верным и правильным решение суда.

Ранее Роскомнадзор (РКН) призвал интернет-ресурсы ограничить доступ к песне "Тем, кто с нами", которую исполнили рэперы Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов), Ноггано (он же Баста, настоящее имя – Василий Вакуленко) и АК-47 (настоящее имя – Виталий Гостюхин).

В ведомстве объяснили, что включили композицию в Единый реестр запрещенной информации после решения МВД РФ, признавшего трек запрещенным. По данным РКН, в тексте этой песни содержатся сведения о методах незаконного изготовления и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров.

