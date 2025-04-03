Депутат Хамитов призвал РКН проверить песни Noize MC на нарушение законов РФ

Фото: телеграм-канал Noize MC (Иван Алексеев признан в РФ иноагентом)

Депутат Госдумы Амир Хамитов обратился к главе Роскомнадзора (РКН) Андрею Липову с просьбой проверить песни рэпера Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) на нарушение норм российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В разговоре с агентством парламентарий заявил, что музыкант не просто уехал за границу, как другие иностранные агенты, но и регулярно негативно высказывается о России, а также открыто спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"И вот такому, с позволения сказать, артисту мы даем возможность популяризировать свои песни и зарабатывать в нашей стране? Тому, на чьи деньги происходит военная атака на наших жителей?" – возмутился Хамитов.

По словам депутата, учитывая деятельность исполнителя в целом, можно с высокой долей вероятности предположить наличие в них незаконного контента. Он призвал РКН проверить все, что выпустил рэпер и что до сих пор доступно на российских площадках.

"За свою жизнь пусть отвечает он сам, но наша задача – оградить детей и подростков от таких вот моральных, а точнее, аморальных авторитетов, пытающихся привить им деструктивные ценности", – уточнил он.

В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Noize MC на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Адвокат вину музыканта не признал и попросил прекратить производство по делу.

К ответственности Алексеева привлекли за то, что в новостном телеграм-канале Readovka был выявлен информационный пост пользователя с ником noizemc, в котором посредством текста и фотографий публично выражается явное негативное отношение к использованию российской армии для защиты интересов страны.