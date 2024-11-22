Рэпер Noize MC не признал вину в дискредитации армии РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Иван Алексеев признан в России иноагентом)

Признанный в РФ иноагентом музыкант Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) не признал вину по административному делу за дискредитацию российской армии, по которому ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, передает РИА Новости.

На судебное заседание музыкант не явился, но направил в суд своего защитника. В итоге адвокат вину Алексеева не признал и попросил прекратить производство по делу, ссылаясь на то, что его подзащитный не распространял данный информационный пост в интернете, а к телеграм-каналу Readovka не имеет отношения.

К ответственности Алексеева привлекли по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ за пост от 15 августа 2024 года. В новостном телеграм-канале Readovka выявили информационный пост пользователя под именем noizemc, который, согласно судебным документам, является Алексеев.

Там музыкант в виде текста и фотоизображений публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

14 ноября Тверской суд Москвы оштрафовал иноагента Noize MC на 50 тысяч рублей.

Между тем летом общественное движение "Зов народа" выступило с просьбой о возбуждении в отношении исполнителя уголовного дела по статье за оправдание терроризма. Причиной для этого послужило то, что на одном из своих концертов, который состоялся в Испании, артист вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России).

В реестр иностранных агентов Noize MC попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.