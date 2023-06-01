Noize MC оштрафовали на 30 тыс рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсети

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Noize MC признан иноагентом в РФ)

Кузьминский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC, признан иноагентом в РФ) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на двух заметках его страницы в соцсети "ВКонтакте", сообщает ТАСС.

"Суд признал виновным Алексеева по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что они созданы иноагентом") и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей", – вынесли решение в суде.

Как указали в материалах дела, поводом послужили два поста "ВКонтакте" с информацией о концертах – от 28 апреля и от 3 февраля 2023 года.

Noize MC вину не признал и не явился в суд. Представитель исполнителя заявил, что публикации были размещены не на личной странице музыканта, а на той, которая используется для деятельности его группы и носит название именно Noize MC.

"Иноагентом признано физическое лицо, Алексеев, а не Noize MC. Кроме того, разместить пост мог не он сам, а администратор его группы", – заявил представитель.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил около 1,5 тысячи протоколов в отношении иноагентов с 2021 года.

Сейчас в реестре Минюста содержатся данные о 423 иноагентах, из которых 25 – ресурсы, 100 – юридические лица, 265 – физические лица и 25 – объединения без образования юридических лиц. Роскомнадзор контролирует соблюдение правил маркировки за каждым из них.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах