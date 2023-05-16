На Noize MC составили протокол за неуказание статуса иностранного агента

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Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, который был составлен на рэп-музыканта Ивана Алексеева (Noize MC, признан иностранным агентом в РФ) за неуказание статуса иноагента при размещении материалов в Сети.

"Административный материал зарегистрирован 16 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", – передает слова сотрудника суда РИА Новости.

Отмечается, что по части 4, статьи 19.34 КоАП "Нарушение порядка деятельности иностранного агента" музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ включило Алексеева в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.

Ранее блогер Илья Варламов (признан иноагентом в РФ) и юморист Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) оспорили решение Минюста РФ о присвоении им статуса иноагентов. Дата рассмотрения исков судом пока неизвестна.

Юрист Василий Воробьев отмечал, что у Варламова и Слепакова возможно не удастся оспорить свои статусы. По словам эксперта, в России нет положительных примеров по снятию такого статуса иноагента, а определение понятия прописано широко, поэтому сложно найти основания для оспаривания статуса.

