Юрист назвал маловероятным снятие статуса иноагента со Слепакова и Варламова

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Маловероятно, что музыканту Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом) и журналисту Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) удастся успешно оспорить статус иностранного агента. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на юриста Василия Воробьева.

По словам эксперта, в России нет положительных примеров по снятию такого статуса, а определение понятия прописано широко. Поэтому сложно найти основания для оспаривания статуса иноагента.

"На данный момент перспективы подачи таких исков, мягко говоря, не очень радужные, то есть маловероятно, что кто-то что-то сможет оспорить", – сказал Воробьев.

Эксперт допустил, что с целью оспорить статус иноагента можно обратиться в Верховный суд РФ. Кроме того, Конституционный суд может признать нормы закона неконституционными, тогда статус иноагента также будет снят.

При этом Воробьев выразил сомнение, что кто-то готов зайти так далеко.

Ранее сообщалось, что Варламов и Слепаков обратились в суд с целью оспорить решение Минюста РФ о присвоении статуса иностранного агента.

До этого с аналогичной просьбой обратились шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и певица Земфира (признана в РФ иноагентом). Во всех случаях дата рассмотрения дела неизвестна.