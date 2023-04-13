Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:59

Шоу-бизнес

"Высечь на Красной площади": грозят ли уехавшим из РФ звездам массовые проверки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить всех отечественных деятелей культуры, уехавших за границу после начала спецоперации на Украине. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить признанному в РФ иноагентом комику Максиму Галкину. Рассказываем подробности и выясняем, возможно ли реализовать такие проверки.

"Выкрасть и высечь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал организовать проверку российских знаменитостей, которые покинули родину после начала СВО. "Если есть факты, значит, надо их устанавливать. В отношении всех, кто уехал, можно проводить мониторинг: не перешли ли они черту?" – заявил парламентарий.

Особое внимание, по мнению Милонова, необходимо обратить на признанного в РФ иноагентом Максима Галкина. Комика следует "выкрасть" и "высечь на Красной площади", подчеркнул депутат. В то же время в отношении жены артиста, Аллы Пугачевой, принимать мер не нужно, полагает парламентарий.

Пугачева уехала, она не поддерживает СВО – она об этом говорит. Я не слежу так сильно, как господин Бородин (глава ФПБК Виталий Бородин. – Прим. ред.), за творчеством и деятельностью пенсионерки Пугачевой, поэтому ничего не могу сказать. Ее муж молодой – негодяй <...> Его надо выкрасть и в скотьем мешке привезти в Москву, там высечь на Красной площади и посадить в острог. А бабушку трогать – ну, не знаю...
Виталий Милонов
депутат Госдумы

В среду, 12 апреля, стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Пугачеву по поводу возможного с ее стороны финансирования ВСУ. Он отметил, что артистка критикует спецоперацию и поддерживает деятелей культуры, покинувших Россию. В обращении также уточняется, что в ФПБК установили связь Пугачевой со спецслужбами Запада. До этого Бородин просил признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности актрису Лию Ахеджакову.

В свою очередь, представители Ассоциации патриотических сил Юга России написали заявление в СК РФ на певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова. Общественники тоже требуют проверить, не переводили ли они деньги на нужды украинской армии.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марков выступил с предложением ввести административную ответственность для злоупотребляющих жалобами в государственные органы россиян. Соответствующую инициативу он направил генпрокурору РФ Игорю Краснову. По мнению парламентария, нередки случаи, когда люди под благовидным предлогом жалуются в ведомства только ради того, чтобы навредить другим гражданам. Подобные разборки приводят к тому, что госорганы вынуждены тратить силы на проверки, убежден Марков.

Очередной популизм?

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 назвал заявление Милонова "популизмом" и "попыткой привлечь к себе внимание".

"Когда депутат предлагает начать массовые проверки, он должен направить обращение в МВД, и это предложение должно рассматриваться как сообщение о преступлении: в нем должно быть указано, кого проверять, какие высказывания и прочее", – объяснил эксперт.

Сотрудники полиции могут проводить проверки, могут возбуждаться дела, но то, что это будет проведено массово, – нет. Скорее всего, компетентные органы уже и так занимаются особо отличившимися.
Василий Воробьев
юрист

Специалист добавил, что артисты выступают регулярно и проверять их каждый день – "нерациональное расходование сил". Вместе с тем для изучения вопросов финансирования деятелями культуры и искусства ВСУ также нужны реальные основания, заключил юрист.

Читайте также

Соболева Илона

шоу-бизнесистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика