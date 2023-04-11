Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело на Ахеджакову за спонсирование ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова признать советскую и российскую актрису Лию Ахеджакову иностранным агентом, а также привлечь к уголовной ответственности за государственную измену на фоне спонсирования украинской армии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующее обращение.

По словам Бородина, Ахеджакова регулярно дает интервью украинским телеканалам, где поддерживает ВСУ, желает им победы и призывает остальных поступать так же. В ответ на это, заявил он, многие пользователи возмутились поведением артистки и потребовали призвать ее к ответственности.

Помимо этого, глава антикоррупционного проекта указал на пожертвование актрисы в 10 тысяч долларов на нужды украинской армии.

"Просим провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении. Поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 275, 280.3 и 282 Уголовного кодекса (УК) РФ. Рассмотреть вопрос о признании Л. М. Ахеджаковой физическим лицом – иностранным агентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почетных званий", – говорится в обращении Бородина.

До этого артистка уволилась из театра "Современник", где проработала почти 50 лет. Подобную информацию подтвердили в культурном учреждении. Там пояснили, что актриса завершила карьеру в театре по собственному желанию.

Сама Ахеджакова сообщила, что после увольнения планирует уделить время гастрольной деятельности. При этом покидать Россию без возможности вернуться она не планировала.



"Тайны кино": Лия Ахеджакова

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