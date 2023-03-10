Лия Ахеджакова попрощалась со сценой "Современника"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова написала для "Новой газеты" (лишена в РФ регистрации СМИ) письмо, в котором попращалась с "Современником".

"Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры! <...> Прощай, моя дорогая", – написала актриса.

Она также вспомнила свои годы в театре, в частности работу с украинским актером Богданом Ступкой в Киеве. Тогда в спектакле "Старосветские помещики" Ступка сказал Ахеджаковой поздороваться со сценой, отметив, что та будет ей помогать.

Летом прошлого года появились сообщения об отмене в "Современнике" спектаклей с участием Ахеджаковой . Тогда театр опровергал эту информацию. Однако уже 8 февраля этого года стало известно, что из репертуара театра убрали спектакль "Игра в джин", последний с участием актрисы.



"Тайны кино": Лия Ахеджакова

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