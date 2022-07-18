В "Современнике" опровергли информацию о снятии с репертуара спектаклей с Лией Ахеджаковой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информации о том, что спектакли с участием актрисы Лии Ахеджаковой убирают из репертуара театра "Современник", нет.

"Спектакли идут. Лия Меджидовна играет", – отметили в театре.

Ранее подобные сообщения появились в ряде СМИ.

До этого стало известно, что столичный театр "Современник" создал художественный совет, его главой назначен народный артист России Владислав Ветров.

В состав совета также вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов и Полина Рашкина.