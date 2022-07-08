Владислав Ветров назначен главой художественного совета "Современника"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный театр "Современник" создал художественный совет, его главой назначен народный артист России Владислав Ветров, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент культуры.

В состав совета также вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов и Полина Рашкина.

Ранее сообщалось, что три столичных учреждения культуры возглавили новые руководители. Так, директором "Современника" стал театральный педагог Юрий Кравец.

"Школу современной пьесы" возглавил режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан, создавший более 40 спектаклей и множество кинокартин.

Руководителем театра имени Н. В. Гоголя стал режиссер театра и кино, лауреат премий "Золотой витязь", "Звезда Театрала" Антон Яковлев.