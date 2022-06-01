В "Современнике" опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский театр "Современник" заявил, что сообщения в телеграм-каналах о нападении на актрису Лию Ахеджакову во время спектакля "Игра в джин" не соответствуют действительности. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе театра.

"Хотим заверить вас, что распространяемое сообщение – дезинформация. Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки", – отметили в пресс-службе театра.

Там уточнили, что у актрисы нет аккаунтов в социальных сетях, а созданные страницы от ее имени являются фейками.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что неизвестный якобы распылил актрисе в лицо перцовый баллончик во время спектакля "Игра в джин".

Ранее сообщалось, что на российскую актрису Полину Максимову, получившую известность благодаря сериалу "Деффчонки", пытался напасть незнакомый мужчина. По словам артистки, это случилось возле ее дома вечером 27 августа. Как написала Максимова, в результате все обошлось, но она сильно испугалась.

