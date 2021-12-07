Актриса фильма "Стиляги" попала в больницу после избиения в Подмосковье – СМИ

Фото: кадр из фильма "Несмотря ни на что"; режиссер – Юрий Осипов; производство – СВО

В конце ноября актриса фильма "Стиляги" Инна Коляда попала в больницу. Медикам артистка рассказала, что ее избили, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По информации издания, 32-летняя пострадавшая приехала в больницу самостоятельно. После рассказа актрисы врачи сообщили о произошедшем в полицию.

"У 32-летней пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Со слов пострадавшей, она была избита известным по месту жительства", – сообщил источник сайта.

Коляда рассказала, что написала заявление в полицию, однако личность напавшего пока не раскрывается.

"Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, все болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом", – рассказала актриса.

Коляда известна по картинам "Стиляги", "Красавец и чудовище", "Оттепель", "Вангелия" и "Она не могла иначе".

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