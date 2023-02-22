Шевчук назвал Милонова "тупым чуваком"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в беседе с НСН назвал депутата Госдумы Виталия Милонова "абсолютным дураком" и "полным идиотом в квадрате" из-за призывов парламентария лишить музыканта возможности выступать в России.

Милонов также раскритиковал творчество ДДТ, отметив, что песни группы перестали быть уникальными и превратились в "под копирку написанные фонограммы". Такое творчество, уверен он, не вызывает уважения, а его авторы себя похоронили в культурном плане.

"А что мне дуракам-то ответить? Дураку абсолютному. Полному идиоту в квадрате. Он все равно ничего не поймет, потому что он тупой чувак, любящий славу, власть и деньги. Что я ему отвечу? До свидания – так и напишите", – подчеркнул Шевчук.

Ранее Юрий Шевчук подал жалобу на постановление о штрафе за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Музыканту выписали штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП за высказывание на концерте в Уфе.

Адвокат артиста выступил с просьбой к Верховному суду Башкирии отменить решение и прекратить дело.

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