Милонов призвал лишить Шевчука возможности выступать в РФ из-за его нового клипа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука необходимо лишить возможности выступать в России. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя клип на песню "Родина, вернись домой".

"Шевчук, к сожалению, очень сильно деградировал. Я помню того Юрия Шевчука, который был с нашими бойцами в Чечне и поддерживал их. Сейчас он занимает провласовскую позицию. И естественно, что он уже давно не живет жизнью страны, и самое худшее, что можно сделать для него, это лишить зрителя", – сказал парламентарий.

Он также раскритиковал творчество ДДТ, отметив, что песни группы перестали быть уникальными и превратились в "под копирку написанные фонограммы". Такое творчество, считает Милонов, не вызывает уважения, а его авторы себя похоронили в культурном плане.

"Надо помогать тем, поддерживать тех, кто занимает другую позицию, и им давать площадки, чтобы они везде выступали. И таким как Шевчук категорически запретить любое выступление, даже на частных корпоративах", – продолжил депутат.

При этом он отметил, что речи о внесении Шевчука в список иноагентов идти не может, поскольку этот статус не является политическим и присваивается только за нарушение законодательства РФ, тогда как музыкант просто предал Россию.

"Я надеюсь, что этот период в жизни мы пройдем, и я рад, что появляется много новых людей хороших, талантливых, патриотичных", – подытожил Милонов.

На днях Юрий Шевчук совместно с Дмитрием Емельяновым, музыкантом из команды Земфиры (внесена в реестр иноагентов), опубликовал в YouTube клип на песню "Родина, вернись домой".

В ней музыкант обращается в России, просит ее "не сходить с ума" и говорит ей, что "это не твоя война". Текст песни был написан еще летом прошлого года.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил отменить в России концерты группы "Би-2" из-за критики СВО со стороны ее участников. Парламентарий считает, что известность не дает артистам права высказывать собственное мнение.



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