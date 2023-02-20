Пригожин и Лещенко призвали не заставлять молодых артистов петь патриотические песни

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал не заставлять молодых российских исполнителей петь патриотические песни. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он отметил, что в молодом поколении воспитывалось нежелание участвовать в политике.

"Нельзя быть насильным патриотом. <...> Любую ситуацию нужно прочувствовать, прожить, ситуацией нужно проникнуться. Не могут все в стране петь патриотические песни. Есть люди, рожденные для этого: великий Кобзон, Shaman, например", – сказал Пригожин.

При этом, считает он, должны быть и артисты, которые бы своим творчеством отвлекали людей от повседневных проблем.

По его словам, сегодня молодежь пытаются вовлечь в политику, хотя она была воспитана в безразличии к ней. Чтобы это исправить, с молодыми людьми нужно разговаривать, отмечает продюсер. Кроме того, помочь могла бы государственная идеология, которая бы дала людям представление о том, в какое будущее движется страна.

Ранее аналогичную мысль в эфире Пятого канала озвучил певец Лев Лещенко. Он отметил, что к идее патриотизма каждый должен прийти самостоятельно.

"Я думаю, они (молодые певцы. – Прим. ред.) должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. <...> Каждый делает свой выбор. Здесь наставничество или назидания какие-то неуместны", – сказал музыкант.

Он уверен, что основная проблема заключается в отсутствии у России какой-то конкретной идеологии. Важно, чтобы люди, как в Советском Союзе, знали, куда движется их страна, подытожил Лещенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народный артист России Олег Газманов получил от государства 17 миллионов рублей на проведение конкурса и создание онлайн-базы патриотических песен. Позже певец уточнил, что лично ему деньги не выдавались, их получил фонд "Равенство возможностей", вместе с которым артист реализует проект "Родники".



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