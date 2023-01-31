Газманов опроверг сообщения о получении гранта на создание базы патриотических песен

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей от государства на создание базы патриотических песен, сообщает ТАСС. Певец уточнил, что грант выделили на проведение песенного конкурса "Родники".

"Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей", – пояснил он.

Газманов добавил, что фонд вместе с ним реализует проект "Родники".

Ранее некоторые СМИ писали, что Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на конкурс и онлайн-базу патриотических песен.

6 октября Европейский союз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. Туда вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

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