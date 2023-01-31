17:20Культура
Газманов опроверг сообщения о получении гранта на создание базы патриотических песен
Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей от государства на создание базы патриотических песен, сообщает ТАСС. Певец уточнил, что грант выделили на проведение песенного конкурса "Родники".
"Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей", – пояснил он.
Газманов добавил, что фонд вместе с ним реализует проект "Родники".
Ранее некоторые СМИ писали, что Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на конкурс и онлайн-базу патриотических песен.
6 октября Европейский союз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. Туда вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.
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