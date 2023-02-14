Депутат Госдумы рассказала, каким может быть патриотический значок на школьной форме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Для основы патриотического значка для школьной формы можно рассмотреть российский триколор. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Она отметила, что значки следует сделать стильными и минималистичными.

"На мой взгляд, за основу стоит взять российский триколор. Он и должен стать детским патриотическим символом. Но решать детям. Там точно не должно быть ничего лишнего. Значок нужен стильный, чтобы школьникам хотелось его носить", – подчеркнула депутат.

По словам парламентария, появилась польза от поднятия флага и исполнения гимна в школах.

"Когда принималось решение о поднятии флага и исполнении гимна, многие говорили, что это ни к чему не приведет. Однако я постоянно езжу по регионам, общаюсь со школьниками, с учителями, родителями и вижу, какую это принесло пользу", – резюмировала Лантратова.

Ранее Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову и предложила ввести норму ношения патриотических значков как элемента школьной формы. Она отметила, что школьные значки станут предметом гордости юных жителей России. По мнению депутата, элемент превратится в атрибут патриотизма.

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