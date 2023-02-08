Минпросвещения РФ не будет вносить изменения в ЕГЭ в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения РФ не планирует вносить какие-либо изменения в Единый государственный экзамен в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, будет ли введен дополнительный экзамен для абитуриентов инженерных факультетов.

"Это обсуждается... Этот вопрос обсуждался на встрече с ректорами. Такой вопрос задавался, и мы его сейчас обсуждаем. Но решения здесь не приняты, в этом году точно никаких изменений в Единый государственный экзамен не будет", – сказал Кравцов.

Он пояснил, что все предложения по вопросу изменения формата ЕГЭ вносятся и принимаются до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором разработали проекты приказов, согласно которым в правила проведения ОГЭ и ЕГЭ для 9-х и 11-х классов соответственно будет внесен ряд изменений, в том числе возможность менять уровень экзамена по математике.



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