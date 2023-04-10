Генпрокуратура изучит вопрос лишения Ротару квартиры в Москве из-за ее поддержки ВСУ

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Российская Генпрокуратура изучит вопрос о том, чтобы лишить певицу Софию Ротару квартиры в столице из-за ее отношения к спецоперации на Украине и возможной финансовой поддержки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора общественной организации "Ветераны России" Вадима Мироненко.

Он заявил, что его организация направила заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Речь идет о недвижимости Ротару в Москве и Ялте. Мироненко потребовал продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС России. Квартира певицы в столице расположена на Зоологической улице, уточнил представитель "Ветеранов России".

"Мы также выступаем за то, чтобы артисты и блогеры, не поддерживающие СВО и призывающие к финансированию силовых структур Украины, не имели возможности зарабатывать деньги в России. Очень надеемся, что соответствующая реакция органов исполнительной власти станет общей практикой", – подчеркнул Мироненко.

Поводом для этого послужило интервью сестры Ротару Лидии Хлябич, которая заявила, что певица в 2015 году помогла украинским вооруженным силам деньгами. Уже в августе 2022 года Ротару подчеркнула, что хочет помочь ВСУ и членам семей военных.

В 2021 году сестра Ротару Аурика заявила, что ее родственница не посещает Крым, поскольку ждет возвращения полуострова Украине. Эти слова прокомментировала член Совета Федерации Ольга Ковитиди, которая назвала высказывание данью политической моде.

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