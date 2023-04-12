Юрист объяснила, грозит ли уголовное преследование Лие Ахеджаковой

Народную артистку России Лию Ахеджакову просят признать иноагентом и возбудить против нее несколько уголовных дел, среди которых и госизмена. Соответствующее обращение к Генпрокуратуре подготовили в Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией. Отмечается, что поводом стали проукраинские высказывания актрисы. Рассказываем подробности и выясняем, грозит ли Ахеджаковой уголовное преследование.



По трем статьям

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать иностранным агентом народную артистку России Лию Ахеджакову. Кроме того, возбудить против нее три уголовных дела по статьям о госизмене, дискредитации Вооруженных сил РФ и разжигании вражды. С такой инициативой Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

В документе отмечается, что Ахеджакова живет в России, но при этом все время раздает интервью для украинского телевидения. Более того, в одной из таких бесед якобы пожелала победы ВСУ и заверила, что большая часть россиян "против" спецоперации. В комментариях под видео пользователи критикуют высказывание актрисы и требуют привлечь ее к ответственности, обратил внимание Бородин.





из обращения Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Просим провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении. Поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 275 ("Государственная измена"), 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ") и 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Рассмотреть вопрос о признании Ахеджаковой физическим лицом – иностранным агентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почетных званий.

Также, со слов Бородина, в своих соцсетях Ахеджакова опубликовала пост, в котором заявила, что перевела ВСУ 10 тысяч долларов и предложила поклонникам взять с нее пример. При этом еще в прошлом году актриса назвала обвинения в финансировании украинской армии ложью и пообещала разобраться с ситуацией через суд. В театре "Современник", где она служила, тоже опровергали эту информацию. Кроме того, в учреждении заявляли, что у актрисы нет страниц ни в одной из соцсетей. Сообщалось, что к поискам клеветников, распространявших про нее фейки в интернете, подключился СК.

В апреле этого года стало известно, что Ахеджакова уволилась из театра "Современник". В учреждении пояснили, что актриса ушла по собственному желанию.



Наказание за высказывания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лии Ахеджаковой грозит уголовное преследование, если описанные факты, о которых говорится в обращении, подтвердятся. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист Мария Ярмуш.

"Если в ее действиях будет усматриваться совершение уголовно-наказуемых деяний, установленных этими тремя статьями, то возбуждение уголовного дела – логичное продолжение доследственной проверки. Наличие званий, возраст, пол не влияют на действия закона и не могут являться освобождением от уголовного наказания", – объяснила эксперт.





Мария Ярмуш юрист Не берусь говорить о том, насколько в ее поступках есть состав уголовного преступления, – нужно собирать полные данные по действиям и высказываниям... Но если будет возбуждено дело, ей может грозить до 20 лет лишения свободы по совокупности.

По мнению специалиста, Ахеджакова уже давно делает неоднозначные заявления и "всегда была большим критиком власти" и реформ.

Актрису также могут признать иноагентом, допустила Ярмуш. По словам юриста, это связано с тем, что артистка неоднократно использовала разные площадки для "воззваний и декламаций" к своим зрителям. Если среди ее доходов найдут иностранное финансирование, то Ахеджакова может пополнить соответствующий перечень, подытожила специалист.

