Noize MC оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Noize MC (Иван Алексеев) признан в РФ иноагентом)

Тверской суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (Иван Алексеев (настоящее имя) признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным инстанции, суд признал исполнителя виновным по статье 20.3.3. КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

Ранее сотрудники столичного МВД составили протокол в отношении Noize MC по данной статье.

Между тем летом общественное движение "Зов народа" выступило с просьбой о возбуждении в отношении исполнителя уголовного дела по статье за оправдание терроризма. Причиной для этого послужило то, что на одном из своих концертов, который состоялся в Испании, артист вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России).

