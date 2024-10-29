ТАСС: столичные полицейские составили протокол на Noize MC за дискредитацию ВС РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Иван Алексеев признан в РФ иноагентом)

Сотрудники МВД России по Тверскому району Москвы составили протокол в отношении рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) за дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Исполнителю грозит административный штраф до 50 тысяч рублей, уточнил собеседник агентства.

В середине июня общественное движение "Зов народа" выступило с просьбой о возбуждении в отношении рэпера уголовного дела по статье за оправдание терроризма. Причиной для этого послужило то, что на одном из своих концертов, который состоялся в Испании, артист вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России).

