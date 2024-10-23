Мизулина заявила, что рэпер Slimus стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков

Фото: vk.com/Вадим Мотылев

Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве возбудило против рэпера Slimus (настоящее имя – Вадим Мотылев. – Прим. ред.) дело о пропаганде наркотиков. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале.

Из письма МВД России, которое опубликовала Мизулина, следует, что материалы дела направлены в Никулинский районный суд столицы.

Летом глава Лиги безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы из-за высказываний исполнителя против СВО на Украине и из-за пропаганды запрещенных веществ. Она уточнила, что узнала о творчестве музыканта от возмущенных жителей Екатеринбурга.

Также в Нижнем Новгороде отменили сольный концерт рэпера. На нем он планировал презентовать новый альбом и исполнить хиты прошлых лет. Представители клуба принесли зрителям извинения в связи с отменой выступления.