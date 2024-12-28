Депутат Пискарев: парламентарии обратятся в ГП из-за аукциона в поддержку Украины

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Депутаты ГД хотят обратить внимание Генпрокуратуры на покинувших РФ артистов, которые организовали аукцион в поддержку Украины. Об этом председатель комитета по безопасности Василий Пискарев рассказал в своем телеграм-канале.

Накануне 50 актеров, музыкантов, журналистов, писателей и художников при поддержке США запустили аукцион с более чем 100 лотами.

"Это яркий пример, подтверждающий необходимость принятия закона о спецсчетах для иноагентов, подписанного сегодня президентом России. С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО, направим обращение в Генеральную прокуратуру РФ для привлечения их к установленной законом ответственности", – говорится в публикации.

Пискарев отметил, что в состав участников вошли признанные в России иноагентами Борис Гребенщиков, Монеточка, Noize MC и другие.

Сам оператор мероприятия заявляет, что аукцион проводят также с целью "распространения антироссийской пропаганды".

Ранее специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ пришли к выводу, что некоторые из песен основателя группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России. До этого музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.