МВД признало, что песни лидера группы "Ногу свело!" противоречат национальным интересам РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Максим Покровский признан в РФ иноагентом)

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ пришли к выводу, что некоторые из песен основателя группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России. Об этом со ссылкой на решение Замоскворецкого суда сообщает ТАСС.

"В министерство юстиции Российской Федерации из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступали материалы в отношении Покровского М. С., из которых следует, что Покровский М. С. осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей 4 Федерального закона 255-ФЗ ("Деятельность в области науки, культуры, искусства, противоречащая национальным интересам РФ")", – указано в документе.

Примерами подобной деятельности суд называет некоторые из песен артиста, написанных им после начала спецоперации на Украине, в которых Покровский резко критикует деятельность российских властей.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В качестве причины указан тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для нее деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

В июле того же года Покровский подал иск к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иностранного агента. Однако спустя месяц Замоскворецкий суд Москвы отказал музыканту в иске.

