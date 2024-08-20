Глава ФПБК потребовал признать певца Илью Лагутенко террористом и экстремистом

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Лидера группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко нужно признать террористом и экстремистом, а также закрыть ему въезд в Россию. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

"Сейчас уже надо ставить вопрос не о том, чтобы деньги с его концертов вернуть в Россию, их никто нам не отдаст, а о том, чтобы внести его в список террористов и экстремистов и также изъять у него всю имеющуюся в России недвижимость и активы в пользу государства. Мы даже сегодня (20 августа 2024 года. – Прим. ред.) обратимся официально в Генпрокуратуру", – сказал Бородин в разговоре с News.ru.

Глава ФПБК добавил, что планирует попросить проверить Лагутенко на финансирование ВСУ, но в этом может помешать нахождение певца в США. Однако внести артиста в список террористов и экстремистов реально.

Более того, Бородин намерен попросить налоговую службу проверить дом Лагутенко на Новорижском шоссе стоимостью около 40 миллионов рублей.

"Мы сегодня официально обратимся, чтобы этот дом изъяли в пользу государства. Поставим его на торги, его продадут и деньги отправят на нужды участников СВО", – отметил общественник.

Бородин выразил уверенность, что людям в зоне боевых действий нужны снаряжения и деньги точно пойдут на пользу.

Ранее глава ФПБК обратился к генпрокурору России Игорь Краснову с просьбой проверить музыкальную группу "Каста" на предмет дискредитации российской армии. По его словам, музыканты публично критиковали спецоперацию на Украине и российские власти, а также выступали в поддержку лиц, чья деятельность признана экстремистской. Кроме того, напомнил он, на одном из концертов в Лондоне солист группы в перерывах между песнями "выступил со словами поддержки Украины".