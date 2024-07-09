Глава ФПБК Бородин призвал проверить Лиану Меладзе на нарушение законов РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Константин Меладзе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить контракт музыкального продюсера Лианы Меладзе на нарушение Федеральных законов 135 ("О защите конкуренции") и 223 ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

Руководитель ФПБК отметил, что предложение отправлено руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому, предает "Лента.ру".

В ходе мониторинга Сети команда ФПБК обратила внимание на то, что Меладзе получила госконтракт на сумму 5,4 миллиона рублей. По договору, заключенному с Центром культуры и досуга "Полярная звезда", продюсер должна привезти знаменитость на "мероприятие особой важности" в Оленегорск. Выступление состоится 31 августа, имя артиста не упоминается, подчеркнул Бородин.

В распоряжении Федерального проекта есть протокол заседания закупочной комиссии МУК "Центр культуры и досуга "Полярная звезда" и обоснование проведения неконкурентной закупки. Из них следует, что контракт заключен без проведения полноценных конкурентных закупок, так как индивидуальный предприниматель имеет исключительные права, являясь директором артиста, заверил Бородин.

По его словам, один из возможных видов неконкурентных закупок – закупка у единственного поставщика. При наличии конкурентного рынка закупку у единственного поставщика можно признать нарушением закона, сообщил Бородин.

Глава ФПБК утверждает, что сейчас на рынке оказания развлекательных услуг достаточно артистов, которые могли бы выступить на этом мероприятии. Кроме того, Лиана Меладзе не единственный поставщик данных услуг, уточнил Бородин.

"Считаем, что данный контракт был заключен с нарушением требований законодательства", – прокомментировал руководитель ФПБК.

Ранее Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования деятельности ВСУ.

Глава ФПБК сказал, что долгое время следит за деятельностью и высказываниями артиста. Бородин отметил, что Меладзе неоднократно критиковал принятые государственными органами и президентом России решения в отношении СВО.