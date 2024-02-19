Генпрокуратуру РФ призвали проверить недостачу денег на избирательном счете Надеждина

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Глава ФПБК Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить правомерность расходования средств избирательного фонда политика Бориса Надеждина, которому отказали в регистрации на выборы президента России. Об этом сообщает RT.

Обращение направлено на имя генпрокурора России Игоря Краснова. В письме Бородин ссылается на данные Центризбиркома, согласно которым задолженность штаба Надеждина по возврату полученных средств составляет более 1 миллиона рублей.

Глава ФПБК заявил, что 8 февраля во время рассмотрения в комиссии вопроса о регистрации политика с избирательного счета Надеждина пропала крупная сумма денег. С его слов, в 12:49 по московскому времени на счете был 1 345 771 рубль, а уже в 13:34 остаток составил только 5 тысяч рублей.

По данным зампреда ЦИК России Николая Булаева, задолженность по возврату денег, поступивших на избирательный счет Надеждина, составляет 1 125 786 рублей, указал Бородин. По словам главы ФПБК, в течение 10 суток эти деньги не вернули их отправителям. Этот факт может стать причиной составления административного протокола, указывается в обращении.

Бородин призвал ГП организовать проверку этих данных на предмет предполагаемого нарушения законодательства РФ о выборах главы государства.

Аналогичные данные ранее привел и Булаев. Он не исключил вероятность составления административного протокола на Надеждина, который, по его словам, не вернул средства пожертвовавшим на его кампанию гражданам.

8 февраля Центризбирком отказал политику в регистрации на выборы президента РФ. Такое решение в комиссии объяснили высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях. В свою очередь, политик подал два иска в Верховный суд РФ, но их не приняли.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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