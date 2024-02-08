ЦИК признала недействительными 9 147 подписей в поддержку Надеждина

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Центризбирком РФ признал недостоверными 9 147 подписей в поддержку кандидата на должность президента России Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива"). Это следует из доклада комиссии.

"Недействительные подписи: 9 147", – сообщается в презентации, которую показал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев во время заседания.

В ЦИК уточнили, что было проверено 60 тысяч подписей в поддержку Надеждина. В общей сложности политик предоставил 104 734 подписных листа. Достоверными комиссия признала 95 587.

Вместе с тем Центризбирком признал недействительными 8 979 подписей в поддержку Сергея Малинковича ("Коммунисты России").

По словам Булаева, в документах в поддержку Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей, а у Малинковича – 8.

Собрания, на которых обсуждается вопрос о регистрации на выборы президента РФ кандидатов Надеждина и Малинковича, были перенесены с 7 на 8 февраля. До этого Надеждин попросил председателя комиссии отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры с 7 на 10 февраля. Свою просьбу политик объяснил тем, что его команда планирует изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения.

В ЦИК также сообщали, что политические партии, выдвинувшие кандидата на выборы, должны до 6 марта представить предвыборную программу.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня