Памфилова заявила, что сторонники Надеждина демонстрируют "пещерное правовое сознание"

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Сторонники Бориса Надеждина, которому отказали в регистрации в кандидаты на выборы президента РФ, демонстрируют "абсолютно пещерное правовое сознание". Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"<...> Меня поразило то, что у западно ориентированной либеральной публики, такой большой ее части, и это мы видим в прессе, которая как бы ратует так публично за права, за свободу и за законы, за нормы, абсолютно пещерное правовое сознание", – цитирует ее ТАСС.

Памфилова обратила внимание, что в так называемой оппозиционной прессе обсуждается не то, верно ли выполнил Надеждин все нормы и требования, а то, "дадут свыше команду его регистрировать или нет". Именно это глава ЦИК РФ считает демонстрацией "пещерного сознания".

Ранее ЦИК отказала Надеждину в регистрации на выборы президента, сославшись на большой процент брака в собранных им подписях. Более 10 подписей за политика, по данным ЦИК, принадлежали уже умершим людям. Надеждин был выдвинут партией "Гражданская инициатива".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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