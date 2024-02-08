ЦИК не может зарегистрировать Надеждина на выборах президента России

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ЦИК признала действительными 95 587 подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина из почти 105 тысяч подписей, это не позволяет его зарегистрировать на выборах. Об этом член комиссии Андрей Шутов заявил на заседании Центризбиркома.

"Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации", – сказал он.

В свою очередь, Надеждин выразил несогласие с решением Центризбиркома. Он подчеркнул, что собрал свыше 200 тысяч подписей.

"Мы проводили сбор открыто и честно – за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году – самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю", – написал политик в телеграм-канале.

Надеждин добавил, что обжалует решение комиссии в Верховном суде России.

Ранее Центризбирком РФ признал недостоверными 9 147 подписей в поддержку выдвижения Надеждина. Рабочая группа ЦИК проверила 60 тысяч подписей. В общей сложности политик предоставил 104 734 подписных листа.

В регистрации на выборах главы государства комиссия также отказала лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу. По данным ЦИК, в собранных им подписях избирателей был зафиксирован слишком большой процент брака. Центризбирком признал недействительными 8 979 подписей в его поддержку.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня