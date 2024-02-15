Верховный суд РФ отклонил второй иск Надеждина

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Верховный суд России отклонил второй иск политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

"В удовлетворении искового заявления отказать", – сказал судья.

Надеждин на заседании суда сообщил, что более 4,5 тысячи подписей за него забраковали именно эксперты-почерковеды, однако заключения с подробной информацией он не получил. Политик считает, что ведомость должна содержать данные эксперта и информацию о том, почему каждая подпись была признана недействительной.

Один из адвокатов Надеждина сообщил, что представитель ЦИК возражал против удовлетворения иска. Однако никаких препятствий для оформления результатов не было, считает юрист.

Ранее ЦИК отказала члену партии "Гражданская инициатива" Надеждину в регистрации на выборы президента, объяснив свое решение большим процентом брака в собранных им подписях. Более 10 подписей за политика, по данным ЦИК, принадлежали уже умершим людям.

В связи с отказом в регистрации Надеждин подал иск в Верховный суд РФ. Однако его отклонили, сославшись на то, что высказывания политика являются необоснованными.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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