Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить требования Центризбиркома РФ к сбору подписей для регистрации его кандидатуры на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что политик был не согласен с тем, что подписи должны осуществлять те, кто зарегистрирован в регионе прописки граждан, отдающих свои подписи им.

По словам Надеждина, из 29 тысяч подписей, собранных в Москве, только 9 тысяч были предоставлены москвичами. В связи с этим комиссия отсеяла подписи, собранные в столице у жителей других регионов.

"Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска прийти в московский штаб и оставить свою подпись", – объяснил свою позицию на заседании политик.

Представитель ЦИК, который также был на слушании, заявил, что высказывания Надеждина являются необоснованными. По его словам, комиссия действовала в рамках своих же полномочий.

"Согласно нормам, сборщик подписей подтверждает, что он собирал их за конкретного кандидата и в конкретном субъекте, где он зарегистрирован в качестве полномочного лица", – уточнил представитель ЦИК.

Политик направил в Верховный суд уже два иска и планирует подать третий и основной иск – об оспаривании отказа комиссии в регистрации кандидатом в президенты РФ.

В связи с отклонением его иска Надеждин также собирается обратиться в Конституционный суд по поводу порядка сбора подписей на выборах президента РФ.

"Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам и дальше в апелляцию и в Конституционный суд", – заявил он РИА Новости.

Ранее ЦИК отказала члену партии "Гражданская инициатива" Надеждину в регистрации на выборы президента, объяснив свое решение большим процентом брака в собранных им подписях. Более 10 подписей за политика, по данным ЦИК, принадлежали уже умершим людям.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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