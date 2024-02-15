Мосгоризбирком создаст рабочую группу по модернизации своей системы информбезопасности

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Московская городская избирательная комиссия создаст рабочую группу по модернизации своей системы информационной безопасности с целью привести ее в соответствие требованиям, которые предъявляются к государственным информационным системам. Об этом сообщила ее председатель Ольга Кириллова.

"В ближайшее время для оптимизации работы в этом направлении мы планируем создать рабочую группу, пригласить туда разработчиков и совместно форсировать решение этого вопроса (вопрос модернизации системы информационной безопасности. – Прим. ред.). Вопросы безопасности и развития информационных систем в целом очень актуальны", – передает Агентство "Москва" слова Кирилловой.

Она также рассказала, что средства на проведение таких работ были заложены в выделенном в 2023 году бюджете на обеспечение деятельности Мосгоризбиркома. Более 122 миллионов рублей удалось сэкономить.

До этого в Москве начали обучать наблюдателей за выборами. Они по видео будут следить за всем, что происходит на участках, и при необходимости сообщать в группу разбора.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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