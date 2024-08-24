МВД объявило в розыск главу Transparency Russia по уголовной статье

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Руководителя Transparency Russia (признана в РФ иноагентом) Илью Шуманова (внесен в реестр иноагентов) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе министерства внутренних дел России.

Его разыскивают по уголовной статье, уточняется в материале. При этом другие детали не приводятся.

Ранее министерство внутренних дел включило в базу розыска российского политолога и журналиста Федора Крашенинникова (признан в РФ иноагентом).

До этого МВД начало разыскивать публициста Олега Кашина (признан в РФ иноагентом). Наименование статьи, которую он нарушил, не сообщалось.

