Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 12:56

Политика

МВД объявило в розыск главу Transparency Russia по уголовной статье

Фото: mvdmedia.ru

Руководителя Transparency Russia (признана в РФ иноагентом) Илью Шуманова (внесен в реестр иноагентов) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе министерства внутренних дел России.

Его разыскивают по уголовной статье, уточняется в материале. При этом другие детали не приводятся.

Ранее министерство внутренних дел включило в базу розыска российского политолога и журналиста Федора Крашенинникова (признан в РФ иноагентом).

До этого МВД начало разыскивать публициста Олега Кашина (признан в РФ иноагентом). Наименование статьи, которую он нарушил, не сообщалось.

МВД РФ вновь объявило в розыск экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика