24 августа, 12:56Политика
МВД объявило в розыск главу Transparency Russia по уголовной статье
Фото: mvdmedia.ru
Руководителя Transparency Russia (признана в РФ иноагентом) Илью Шуманова (внесен в реестр иноагентов) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе министерства внутренних дел России.
Его разыскивают по уголовной статье, уточняется в материале. При этом другие детали не приводятся.
Ранее министерство внутренних дел включило в базу розыска российского политолога и журналиста Федора Крашенинникова (признан в РФ иноагентом).
До этого МВД начало разыскивать публициста Олега Кашина (признан в РФ иноагентом). Наименование статьи, которую он нарушил, не сообщалось.
МВД РФ вновь объявило в розыск экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова