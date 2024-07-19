МВД объявило в розыск публициста Кашина

Фото: ТАСС/Митя Алешковский (Олег Кашин признан в РФ иноагентом)

МВД России объявило в розыск публициста Олега Кашина (внесен в реестр иноагентов) по статье Уголовного кодекса России. Об этом сказано в базе розыска ведомства.

При этом наименование статьи не уточняется. Кашин работал в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года он живет в Лондоне.

Недавно МВД России объявило в розыск педагога, писателя и создателя школы неформального образования "Апельсин" в Санкт-Петербурге Вадима Зицера. В базе уточняется, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако конкретное ее название не раскрывается.

При этом на сайте Петербургского городского суда сказано, что против Зицера возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении фейков о ВС РФ.

