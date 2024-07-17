Журналист Андрей Захаров и блогер Дмитрий Фоминцев объявлены в розыск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (внесен в реестр иноагентов) и владельца издания "Точка ньюс" блогера Дмитрия Фоминцева, сообщает ТАСС.

По какой статье разыскивают мужчин, в базе МВД не указано. В то же время в правоохранительных органах сообщили, что в апреле в отношении Захарова возбудили уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента.

Что касается Фоминцева, то в январе его задерживали в рамках расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Блогер при этом проходил в качестве свидетеля.

Андрей Захаров работал в "Фонтанке" до 2016 года, после чего переехал из Петербурга в Москву. В столице он был сотрудником РБК и специальным корреспондентом Русской службы новостей BBC. В последнее время Захаров находится за рубежом.